人気バラエティ『ザ!鉄腕!ダッシュ!!』（日本テレビ系）でのコンプライアンス違反が発覚後、降板と芸能活動休止を発表し、表舞台から姿を消した元TOKIOの国分太一。10月23日に日本弁護士連合会に人権救済を申し立て、日本テレビは国分側の指摘について強く否定するという対立状態になっている。「申立書では番組内の企画で設立され、7月に事業終了が発表された株式会社TOKIO-BAについても言及されていました。国分さんが社長を務