ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > フジテレビが社運を懸けたドラマが大コケ危機か、制作現場は異様な空… フジテレビ エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL フジテレビが社運を懸けたドラマが大コケ危機か、制作現場は異様な空気？ 2025年10月27日 15時5分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと フジテレビが社運を懸けたというドラマについてゲンダイが報じた 脚本は三谷幸喜氏で主演は菅田将暉だが、視聴率が回を重ねるごとに下落 「三谷さんの前で視聴率の話は絶対タブー」と制作関係者は打ち明ける 記事を読む