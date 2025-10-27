この10月は欧州遠征を実施中のなでしこジャパンことサッカー日本女子代表。24日はその初戦で、今夏の女子EUROでベスト4に入ったイタリアと対戦し、1-1で引き分けた。長谷川唯が4月のコロンビア戦以来、約半年ぶりの復帰を果たしたなでしこ。28歳の新キャプテンを中心にこの試合でも丁寧にボールをつないで相手ゴールを目指すが、何度か得た決定機を生かすことができない。すると52分、意外性のある浮き球パスからイタリアにエリア