スピードスケート女子で五輪２大会連続メダルの佐藤綾乃（ＡＮＡ）が状態を上げている。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの開幕を告げる全日本距離別選手権（長野・エムウェーブ）の１０００メートル（２５日）では１分１５秒９４で４位。表彰台には届かなかったが「昨日と今日は自分が思い描いていたレースができた。今日もメダル取りたかったなとは思うけど、上の３人が速かっただけ。まだまだ先を走ってくれる人が