ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > ベトナム人女性殺害、技能実習生の女を強盗殺人などの疑いで逮捕 広島県 時事ニュース 日テレNEWS NNN ベトナム人女性殺害、技能実習生の女を強盗殺人などの疑いで逮捕 2025年10月25日 17時17分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 15日に広島市の集合住宅でベトナム国籍の女性が殺害された事件 警察は同じ国籍の技能実習生の女を強盗殺人などの疑いで逮捕した 女性は5月にも見知らぬ女に暴力を振るわれており、警察が関連性を調べる 記事を読む おすすめ記事 小野田大臣、好きなアニメ聞かれ「私、だいぶ嫌われている人間」「非常に、非常に難しくて」「小野田が好きということで、嫌な思いをされる方もいらっしゃる」苦笑しつつ回答 2025年10月24日 11時22分 【木俣 正剛】「適応障害」に苦しんだ雅子さま…「お世継ぎ問題」以外の意外な要因と、明かされる「苦悩の日々」 2025年10月24日 7時0分 「心臓は破裂していたと」絶命間際に最後の張り手 クマの生命力にアルピニストも恐怖「低山での山トレは恐ろしくて」 2025年10月25日 15時5分 板野友美 タクシー乗車中に「降りてください！」道路の真ん中で降ろされる「怒りだして。機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？」 2025年10月24日 19時42分 東京ディズニーランド「美女と野獣」で子どもが救急搬送 「安全ベルトが首にかかり苦しんでいる」と通報 2025年10月23日 15時32分