シンガー・ソングライターのあいみょんさんが、18枚目のシングル「ビーナスベルト」を10月22日に発売しました。KKCompany Japan（東京都渋谷区）と、同社が運営する台湾発の音楽配信サービス「KKBOX」が共同運営する音楽配信サービス「auスマートパスプレミアムミュージック（auスマプレミュージック）」が、KKBOXとauスマプレミュージックを利用しているあいみょんさんのファンを対象に「最強人気曲」というアンケートを実施。