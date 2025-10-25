◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）第121回ワールドシリーズが24日（日本時間25日）に開幕し、連覇を狙うドジャースの大谷翔平投手（31）は敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席も見逃し三振に倒れ、凡退が続いた。2―2に追いつかれた直後の5回、先頭で打席に入るとブルージェイズベンチが先発した新人右腕・イエサベージに代え、左腕フルーハティを投