山本由伸がワールドシリーズ前日会見に登場ドジャースの山本由伸投手が23日（日本時間24日）、ワールドシリーズ開幕の前日会見に臨んだ。2年連続でのワールドシリーズは第2戦を任されている。試合前には取材に応じ、大谷翔平投手について言及。「少しでも長く見られる方法でやってほしいです」と今後に期待した。メジャー2年目の山本は前回14日（同15日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦で9回3安打1失点でメジャ