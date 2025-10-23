カラオケルームでお酒に酔って迷惑行為をする様子がライブ配信されたとネット上で騒ぎになり、配信者の中年男性が「極めて不当だった」などとしてX上で謝罪した。この男性は、所属するeスポーツチームから契約解除され、カラオケ店の運営会社が男性への対応を協議する事態になっている。一体どんなことをしていたのか。酒に酔ってパンツを下ろし、メニュー表を股間の前にかざす黒いTシャツを着たライブ配信中の男性が、カラオケル