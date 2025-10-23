この記事をまとめると ■展示車には登録済みと未登録の2種類があり登録済みは中古車扱いとなる ■未登録車は新車として販売可能であるが試乗車にされる例も多い ■展示車は魅力的な仕様も多く値引き交渉に強いユーザーには狙い目となる 場合によっては新車同然のクルマが安く手に入る 販売店には、顧客が外観を見たり内装をチェックできるように、展示車が置いてある。展示車は大半が登録（軽自動車は届け出）をしていないが、登