J1の浦和レッズは22日、オーストラリア人DFルカ・ディドゥリカとプロ契約を締結したと発表した。ディドゥリカは2007年9月18日生まれの18歳。オーストラリアのノース・ジーロング・ウォーリアーズで育成され、最近までメルボルン・ヴィクトリーU-21に在籍していた。身長2メートルの長身DFで、今年初めに浦和の沖縄キャンプにも参加していたディドゥリカ。日本でプロキャリアをスタートさせることを決断した18歳のコメントはこちら。