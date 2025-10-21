ファミリーレストラン「ココス」は10月21日より、「おいもフェア」を開催する。ココス「おいもパフェ」同フェアでは、ねっとり濃厚な甘みが特長の茨城県産“紅はるか”の焼きいもを使用した、おいもを存分に堪能することのできるデザート4品が登場する。「おいもパフェ」(1,199円)は、濃厚な甘みの茨城県産“紅はるか”の焼きいもをブリュレして、塩キャラメル&ナッツアイスやおいもチップスと一緒にトッピングしたビッグパフ