全米で計画されているデモで掲げるために準備された「NOKINGS（王はいらない）」などと書かれた紙＝16日、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ワシントン共同】全米各地で18日、トランプ大統領による強権的な政治手法に抗議する大規模なデモが計画されている。スローガンは「NOKINGS（王はいらない）」。米メディアによると、ワシントンやニューヨーク、ロサンゼルスなど全50州の計2600カ所以上で呼びかけられており、第2次ト