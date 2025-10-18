知人の小学生の娘を送迎中に、わいせつな行為をした疑いで38歳の男が逮捕されました。野田浩介容疑者（38）は10月7日、神奈川・横浜市南区の商業施設で小学2年生の女の子（8）に抱きつくなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。野田容疑者は女の子の母親の知人で、「塾の送り迎えをしてあげる」などと言って女の子を迎えに行き、自宅に送る途中で犯行に及んでいて、その後、女の子が母親に「抱きつかれた」と被害を訴え