「コモンプレイス手帳」とは、日々のアイデアや気づきを一冊にまとめて整理するノート術。手帳や文具好き界隈でジワジワ注目が集まっています。今回は、ゼブラ広報の鈴木さんに身近なシールや、マイルドライナー等を使った色分けで視認性をUPする「コモンプレイス手帳の作り方」を教えていただきました。色分けで思考整理！ 「コモンプレイス手帳」の作り方1.カラーシールで色分けダイソーなど100円均一で手軽に手に入る丸シールを