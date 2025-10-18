「セツと八雲」［著］小泉凡いつものように書斎の廊下を散歩していた八雲が、小一時間程して妻のセツの側（そば）で寂しそうな顔をして、小声で「ママさん、先日の病気また帰りました」と一言語って室内をしばらく歩いていましたが、そっと静かに横になったかと思うと八雲は「もうこの世の人ではありませんでした」。幼年期からの「お化け好き」の八雲は、ついに死によって「夢魔の感触」の住人になったのです。あっけない八雲