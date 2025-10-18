社会に出ると、本当にいろいろな人と出会います。なかには、あなたの心をじわじわと消耗させる「意地悪な人」もいるものです。そんな意地悪な人との縁を遠ざけ、「自分らしく生きられるようになる」と話題の1冊が『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著／藤田麗子訳）です。今回は本書から、「離れるべき人間関係、付き合うべき人間関係」についてご紹介します。（構成：ダイヤモンド社・林えり）話し合いができず