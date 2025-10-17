ホテルの客室内にはさまざまな備品があります。宿泊客があまり使わない備品について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。公式TikTokアカウントでは「ホテルの“あるある”逆ランキング」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが、客室内であまり使われない備品として「金庫」「エチケットブラシ」「VODサービス」の3つを挙げています。また、エチケットブラシについて