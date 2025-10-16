漫画家のネコ山さんの漫画「発達障害 認められない親」が、Xで話題となっています。成長に伴い、子どもの発達に気になることが増えてきた作者。そんな中、第2子を出産し、夫に協力してもらおうとするのですが…という内容で、読者からは「ママの気持ち、すごく分かります」「うちの息子もこんな感じだった」「みんなぜひ読んでほしい」などの声が上がっています。第2子の病気も重なり、頼れる人がいない日々ネコ山さんは、X