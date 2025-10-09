「戦略特区」とは、国が指定した地域で規制緩和や税制上の優遇をし、産業の国際競争力を高めたり、経済活動の拠点を作ったりする制度です。 【写真を見る】「起業手続きワンストップ」「家事手伝いの外国人受け入れ」 新たに国家戦略特区事業認定熊本 県は去年6月、半導体やIT産業を中心に様々な規制緩和を受けられる国家戦略特区に指定されています。 そして、この戦略特区に関連して「起業を支援する事業」と「家事を支援す