８日午前６時５５分頃、東京都中央区月島の運河で、「船舶同士が衝突し、けが人が出ている」と１１９番があった。警視庁深川署によると、同じ船舶会社の船が正面衝突し、片方の船の乗組員８人が病院に搬送された。このうち５０歳代男性の死亡が確認されたという。現場は都営大江戸線勝どき駅から東に約２００メートルの地点。同署や海上保安庁が詳しい状況を調べている。