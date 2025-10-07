フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、10月7日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。「変な子だね」と言われると、「キュンとします」と“キュンポイント”を明かした。この日、軽部真一アナから“キュンとする言葉”について聞かれると、井上アナは「私はですね、『変な子だね』って言われるのが良いんです。好きなんですよ〜」とニッコリ。それは「なんか『変わってるね』とか、『天然だね』ともちょ