ÂçÊ¬»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö¥È¥­¥Ï¡×¤ÎÁÏÎ©90¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢globe¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µー¤µ¤ó¤¬°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÂçÊ¬»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö¥È¥­¥Ï¡×¤Ï1935Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢10·î15Æü¤Ë90¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµ­Ç°¤·¤Æ£µÆü¡ÊÆü¡Ë¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öglobe¡×¤Î¥Þー¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µー¤µ¤ó¤¬°ìÆüÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½¢Ç¤¼°¤Ç¤Ï¼ò°æÍ´°ì¼ÒÄ¹¤¬¡¢¡ÖÂçÊ¬¤ò°¦¤¹¤ë¥Þー¥¯¤µ¤ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢