¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÆ¤Ó¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¡£Àè·î29Æü¡¢¾»¸¶¡Ê¥Á¥ã¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥è¥ó¥¸¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¹©¾ì¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Ò¥ç¥óÂåÉ½¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬À¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Þ¤¿¸µ¤Î°ÌÃÖ¡×¤È¤·¤Æ°Å¤¤É½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ê¸¶»ÒÎÏ¤¬¡ËÀ¯¼£¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¥è¥ó¥¸¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¦¥£¥ó¤Ï¸¶»ÒÎÏÀ©¸æËÀ¶îÆ°ÁõÃÖ¤È¸¶»ÒÏ§ÎäµÑ¥Ý¥ó¥×¤Ê¤É¸¶