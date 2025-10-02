佐賀県警でおよそ7年半にわたり不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題を受け、警察庁は今月8日から県警に特別監察を行うことを明らかにしました。この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所の元男性職員が、およそ7年半にわたりDNA型鑑定の結果をねつ造していたなどとして先月、書類送検されたものです。警察庁・楠芳伸長官「DNA型鑑定に対する国民の信頼を損なうものであり、警察庁として重く受け止めております」楠芳伸長官はきょう