白鶴酒造は、神戸ワインの事業譲渡後初となる新酒ワイン2種とぶどうジュース2種を、10月24日から全国の酒販店や飲食店で発売する。また、これらの商品は、公式オンラインショップ、こうべアグリパーク（神戸市西区の食と農を楽しむテーマパーク。神戸ワイナリーはこの敷地内にある）内のアグリショップ、白鶴直営店でも販売する。今年は雨が少なくぶどうにとって最適な気候で、ぶどうの出来が良く、質の高いワインが期待できる。こ