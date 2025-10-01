アメリカのトランプ大統領は9月29日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦に向けた20項目の包括的な和平案にネタニヤフ氏が合意したと発表した。人質全員の解放やイスラエル軍の段階的撤退、ガザの暫定統治を監督する国際機関の設置などが主な内容だ。今後、イスラム組織ハマスがどのように回答するかが焦点だ。一方で、この和平案をイスラエル国民はどのようにみているのか、専門家に聞いた。