料理研究家のリュウジ氏が、名古屋グルメをめぐる自らの発言について謝罪したものの、波紋が広がり続けている。「発端は7月10日、大阪グルメを絶賛する投稿のなかで、名古屋についてユーザーから聞かれ《あーーーごめんなさい名古屋はマジで美味しい店ないです》と断言したことです。さらに《名古屋の人に旨いもん聞くとチェーン店勧めてくるから食に興味ない人多そう》とも発言。これに対して、《名古屋をバカにしている》とい