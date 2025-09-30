チベット仏教の総本山「大昭寺」（2025年8月12日筆者撮影）チベットを旅した。北京から西寧へ。そこから20時間をかけて西蔵（チベット）高原鉄道で到着した羅沙（ラサ）の標高は3600m以上。ほぼ富士山の高さだ。高原の乾いた風の中、摩尼（マニ）車がカラカラと回る「秘境チベット」をイメージしていたが、中心部の道路は片側5車線。開発の波に飲まれて久しい巨大な地方都市がそこにはある。[JBpressの今日の記事（トップペー