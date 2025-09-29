サントリーは２９日、第３のビール「金麦」を２０２６年１０月からビールとして発売すると発表した。酒税改正でビールが値下げとなるのに合わせて麦芽比率を高めつつ、割安感は維持し、手頃な価格帯の商品を求める消費者の支持拡大を狙う。２６年１０月の酒税改正でビールと発泡酒、第３のビールの酒税が５４・２５円（３５０ミリ・リットルあたり）に一本化される。ビールは減税、発泡酒と第３のビールは増税となり、店頭販売