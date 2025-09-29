Image: COCOKARA_biz こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。できればバッグを持ち歩きたくない、あるいは、スマホはいつでもサッと取り出せないと困る。そんな人にとって、スマホの収納場所は意外と悩ましい問題です。特にビジネスシーンの場合、スーツのポケットに入れると膨れてしまって格好悪いし、尻ポケットに入れたままうっかり座ってしまう