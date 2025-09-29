シーズン最終戦で55号【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。レギュラーシーズン最終戦は55号を含む5打数3安打1打点で終えた。惜しくも3年連続での本塁打王とはならなかったが、驚異の“リーグ7冠”と今季も圧倒的な成績を残した。大谷はレギュラーシーズン最終戦の第1打席に右翼線二塁打を放って連続