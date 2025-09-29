シーズン最終戦で55号

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。レギュラーシーズン最終戦は55号を含む5打数3安打1打点で終えた。惜しくも3年連続での本塁打王とはならなかったが、驚異の“リーグ7冠”と今季も圧倒的な成績を残した。

大谷はレギュラーシーズン最終戦の第1打席に右翼線二塁打を放って連続出塁を31試合連続に伸ばした。第2打席でも右前打をマーク。第3打席では三振だった。そして第4打席だった。左腕スパイアーの直球を中堅方向へはじき返した。飛距離412フィート（約125.6メートル）の一発をセンター最深部に運んだ。

大谷は確信しながら歩き出した。これで55号とし、昨季自身が打ち立てたドジャースの球団記録を更新してみせた。9回にも打席が回るも空振り三振。カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に1本及ばず、3年連続での本塁打王とはならなかった。

それでも、146得点はメジャー断トツ。OPS1.014はリーグ1位＆3年連続の大台を突破した。MLB公式に掲載されているスタッツでは、得点、長打率.622、OPS、89長打、380塁打、20敬遠、ISO.340の“7冠”を達成した。

また、今季は6月に投手としても復帰を果たし、計14試合に先発登板。1勝1敗、防御率2.87をマークした。特に9月は防御率0.00。自身初となるポストシーズンでの登板にも期待される。（Full-Count編集部）