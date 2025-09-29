10月1日からワイルドカードシリーズが開幕メジャーリーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦を迎え、ポストシーズン進出チームが確定した。ワイルドカードシリーズから出場するドジャースは、レッズとの対戦が決まった。30日（同10月1日）からドジャースタジアムで激突する。レッズとメッツは最終戦前の段階で83勝78敗で並んでいたものの、今季の直接対決でレッズが勝ち越しており、同じ勝敗ならレッズが優位だ