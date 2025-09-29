10月1日からワイルドカードシリーズが開幕

メジャーリーグは28日（日本時間29日）にレギュラーシーズン最終戦を迎え、ポストシーズン進出チームが確定した。ワイルドカードシリーズから出場するドジャースは、レッズとの対戦が決まった。30日（同10月1日）からドジャースタジアムで激突する。

レッズとメッツは最終戦前の段階で83勝78敗で並んでいたものの、今季の直接対決でレッズが勝ち越しており、同じ勝敗ならレッズが優位だった。レッズ勝利なら自動的に出場が決まりだったが、この日はブルワーズに敗れた。

それでもメッツも敗れたことで、ポストシーズン進出が決定。2020年以来の出場を決め、チームは負けたもののレッズナインは大喜びした。

一方でメッツは昨オフに大谷翔平投手を上回る歴代最高額の15年総額7億6500万ドル（約1143億円）でフアン・ソト外野手を獲得し、今季の総年俸3億3800万ドル（約505億円）はメジャー2位を誇った。トレード・デッドラインでも戦力を整えたが後半戦は失速。9月21日（同22日）に4月5日（同6日）以降はずっと守ってきたワイルドカード枠を失った。（Full-Count編集部）