¡ÚJ3Âè29Àá¡Û(¥µ¥ó¥¢¥ë)¾¾ËÜ 1-1(Á°È¾0-0)ÆÊÌÚSC<ÆÀÅÀ¼Ô>[¾¾]¹â¶¶¾ÍÊ¿(60Ê¬)[ÆÊ]ÃæÌî¹îºÈ(50Ê¬)<·Ù¹ð>[¾¾]»³ËÜ¹¯Íµ(56Ê¬)¡¢¾®ÀîÂçµ®(58Ê¬)¡¢°Â±ÊÎè±û(78Ê¬)[ÆÊ]Æ£¸¶·ò²ð(78Ê¬)¡¢Âç¿¹Çî(82Ê¬)¡¢ÀîÌ¾Ï¢²ð(85Ê¬)¼ç¿³:¿¢¾¾·òÂÀÏ¯