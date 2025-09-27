タレントで小説家の宮田愛萌（まなも、２７）が２７日、都内で書き下ろしの連作短編集「おいしいはやさしい」（ＰＨＰ研究所）の発売記念イベントを行った。今作は女性の内面を温かく繊細に捉えた短編集。食品の成分表示が気になるオーナーが開いた「カフェ・オヴィ」に食と人生に悩む人が訪れ、自分の心と向き合う。宮田は食をテーマにしたきっかけについて、「食べ物の描写をほめてもらったことが一番」と明かした。自身は