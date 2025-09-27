疲れやすい、老けて見える、太りやすい……これらの不調は、東大教授であり睡眠研究の専門家・林悠さんによると、眠りの質が関係している可能性が高いのだそう。生活習慣を少し見直すだけでも、眠りはぐっと深く〈深睡眠〉になります。毎日7時間寝ていれば大丈夫と思っても、じつは睡眠不足という人も少なくありません。今回はぐっすり眠るために欠かせない、夜の習慣を３つ紹介します。深睡眠のための欠かせない夜習慣は？遅い夕