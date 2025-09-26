上司と信頼関係を築くにはどうしたらいいのか。『年上との話し方で人生は変わる』（総合法令出版）を書いた中島健寿さんは「信頼される人は『話し上手』ではなく『聞き上手』。ワンパターンな相槌ではなく、『反応の質』の高さが要にある」という──。（第1回）写真＝iStock.com／chachamal※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／chachamal■なぜ「聞く力」が最大の武器となるのか年上との信頼関係を築くうえで、多くの人が見