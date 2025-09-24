追手門学院小学校は9月26日(金)、人型ロボット「Pepper」が教師役を担い、児童にプログラミングを指導する授業の実証実験を実施する。 ●単独授業実験本実証実験は、ロボットが教員の代わりを務めた場合に、児童がその授業をどの程度理解できるのかを検証することを目的としている。教員補助なしでロボットが授業を進行するのは、国内でもあまり例のない新しい取り組みである。実験を主導するのは、追手門学院ロボット・プロ