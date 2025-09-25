IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、自身のYouTubeチャンネルで話題の新製品「Lenovo Chromebook Plus Gen10」をレビューした。動画タイトルは『【高性能Chromebook登場】久しぶりにChromebookをレビューします。この性能でOLEDの「 Lenovo Chromebook Plus Gen 10」を深掘りしましょう』で、久々のChromebook新機種レビューとなった。 戸田さんは、本体のひんやりしたアルミボディやマットな質感、独特の裏