外での生活に慣れてもらうには 猫が安心できる場所を用意する

2025年9月23日 20時0分

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

猫が安心できる場所を用意する、家猫生活が楽しいものと覚えてもらう
家の暮らしに慣れてもらう、脱走防止策をとる
トイレや水、ごはん、猫ベッドを用意してケージの中を安心させる