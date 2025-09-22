「ポスト石破」をめぐる自民党総裁選挙が22日告示されました。自民党の次のリーダーを決める12日間にわたる論戦がスタートしました。 【写真を見る】自民党総裁選挙スタート大分県連が1万4千人超に投票用紙発送県選出国会議員の対応は 今回の総裁選には5人が立候補。党員・党友も参加するいわゆる「フルスペック型」で実施され、国会議員票295票と党員票295票のあわせて590票で争われます。 22日の