カーショーの本拠地最終登板で52号気持ちが込められた行動だった。ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で52号逆転3ランを放った。大事な場面で果たした大仕事に場内は大歓声。その後、大谷は普段と“異なる”バット投げを見せていた。クレイトン・カーショー投手の本拠地シーズン最終登板は5回表を終えて1-2と劣勢の展開だった。しかしその裏、2死一、二塁で大谷に打席が回ると、2021年サ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Perfume 2026年から活動休止へ
- 2. チョコプラ謝罪で薄ら笑い 物議
- 3. 芽郁 坂口との交際を認めたワケ
- 4. 木村文乃「すれ違い」で離婚も
- 5. 雪解けか 松田龍平夫妻と初4SHOT
- 6. TAXI内で飲食「何が悪い」逆ギレ
- 7. 「やはり日本人は卑劣」と騒動に
- 8. 大谷の背後に 1113億円男が迫る
- 9. 50代清掃員 実は年収3000万円
- 10. 舐めてるから遅刻→番組3本降板
- 1. 取材中 行方不明の男性が現れる
- 2. 天皇陛下 極秘デートの食事内容
- 3. 茶道「裏千家」会員数減少の危機
- 4. 車にひかれ中3女子死亡 男を逮捕
- 5. 愛子さまの即位ありえない 指摘
- 6. 国勢調査員の80歳男性が死亡
- 7. NATOと露「戦争状態」に浮上か
- 8. 客に万博花火の破片が当たったか
- 9. 放火で無罪に 被告「おかしい」
- 10. 「気になった」JKが覚醒剤使用か
- 1. TAXI内で飲食「何が悪い」逆ギレ
- 2. 悠仁さま 過去にあった暴露事件
- 3. 高市氏 会見終了後に怒り形相
- 4. 心の安定 運動の10倍大事なこと
- 5. 「この美容室は利用しない」不満
- 6. カンペ音読大臣とツッコミが殺到
- 7. 高市氏に代わり浮上 候補者の名
- 8. 皆と違う足…ノコギリ持ち出す
- 9. 火葬数日後に思わぬ事態 大後悔
- 10. 外国人観光客の荷物に「イラっ」
- 1. 性行為の経験がない人に多い特徴
- 2. 露が大規模攻撃 ポ軍戦闘機発進
- 3. 視力が回復? 点眼薬で改善も
- 4. ロシアで根強く残る「日本人気」
- 5. 正恩氏排除なら核報復の可能性
- 6. サーフィン巡りメーガン妃大炎上
- 7. 台湾 侵攻されても投降せず
- 8. 遺体返還 際立つ両国の「差」
- 9. 日本人の今最もすべきこと 中国
- 10. 中国 発電能力が初めて「偉業」
- 1. 50代清掃員 実は年収3000万円
- 2. 米グーグル 社員に渡航自粛要請
- 3. 内容はほぼ風俗と同じ…客絶えず
- 4. TVで8時間生放送 したたかな理由
- 5. 二郎系の店主が「逆ギレ」大炎上
- 6. 紀子さま文書 禍根を残す可能性
- 7. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
- 8. Google クロームにAI搭載へ
- 9. 中国の受験は地獄→日本に爆入学
- 10. 父、旅費のために家を売っていた
- 1. 楽天トラベルSALE ついに最終日
- 2. どこでも置ける憧れの暖炉
- 3. プラごみをCO2へ 解決策に成功
- 4. Apple Watch充電環境が一新
- 5. 肌に沁み入る恐怖...映画公開へ
- 6. 不便解決 スマホ対応モニター
- 7. 超小型な最新ドローンが登場
- 8. 【速報】Xperia 10 VII電撃発表、120Hz有機ELや高画質カメラ、即撮りボタン、4年使えるバッテリー搭載で6年間のアップデート保証も
- 9. 薄さよりも…iPhone Airに感心
- 10. Samsungスマホを「魔改造」
- 11. 使うと富士山が現れる消しゴム
- 12. LINEメンションとリプライの違い
- 13. Claudeの品質低下 報告相次ぐ
- 14. 大人の男性 モテ返信のポイント
- 15. ガンダムW 30周年企画に再注目
- 16. タンスのゲン 極上ソファ発売へ
- 17. チケレス夜割 対象駅の概要
- 18. スマートウォッチでデータ分析をしよう 第17回 スマートウォッチを使って睡眠の質を高める【光り編】
- 19. 「愛と変態というエンターテインメント」江戸川乱歩没後60周年記念『RAMPO WORLD』映画『3つのグノシエンヌ』『蟲』『白昼夢』魅力を松田凌らキャスト＆監督が語る
- 20. 「iOS14」さっそく脱獄される?
- 1. 大谷の背後に 1113億円男が迫る
- 2. 「やはり日本人は卑劣」と騒動に
- 3. 陸上界激震の裏…織田裕二に称賛
- 4. 判明 ド軍カーショーの純資産は
- 5. 競歩選手 レースで結婚指輪紛失
- 6. 引退の中田翔 大谷翔平にチクリ
- 7. 世界陸上で指輪紛失 発見至らず
- 8. 世界陸上 バトンミスで米が敗退
- 9. 競歩中国勢 へそをテープで隠す
- 10. 男子400mリレー 日本が決勝進出
- 1. Perfume 2026年から活動休止へ
- 2. チョコプラ謝罪で薄ら笑い 物議
- 3. 芽郁 坂口との交際を認めたワケ
- 4. 木村文乃「すれ違い」で離婚も
- 5. 雪解けか 松田龍平夫妻と初4SHOT
- 6. 舐めてるから遅刻→番組3本降板
- 7. 妊娠でMAXを脱退→音信不通に
- 8. 大量の「兄」だけでなく「弟」も
- 9. 歯がないのか 平愛梨にドン引き
- 10. 織田裕二「世界陸上」の顔を卒業
- 1. 母は子ども部屋おばさん 娘苦戦
- 2. 原千晶 結婚決定の矢先にがん
- 3. 小3でFカップ 喉におっぱい来る
- 4. 人気ケーキ屋に絶句 ありえない
- 5. セリアの110円ポーチをチェック
- 6. 3COINSのスマホショルダーが便利
- 7. 神戸元町 神戸でとんかつの人気
- 8. 「生理一度もない」衝撃の事実
- 9. 挟むだけ 3COINSヘアアレンジ
- 10. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ