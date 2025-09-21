カーショーの本拠地最終登板で52号

気持ちが込められた行動だった。ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦で52号逆転3ランを放った。大事な場面で果たした大仕事に場内は大歓声。その後、大谷は普段と“異なる”バット投げを見せていた。

クレイトン・カーショー投手の本拠地シーズン最終登板は5回表を終えて1-2と劣勢の展開だった。しかしその裏、2死一、二塁で大谷に打席が回ると、2021年サイ・ヤング賞左腕レイの外角高め、95.5マイル（約153.7キロ）のフォーシームを捉えた。左翼ポール方向へ叩き込む打球初速100.2マイル（約161.26キロ）、飛距離370フィート（約112.78メートル）の一打に本拠地が揺れた。

MLB公式X（旧ツイッター）は大谷の本塁打シーンを連投すると、三塁側方向から撮影した映像も投稿した。大谷は捉えた瞬間、打球の行方をじっと見つめ、ゆっくりと一塁方向へ歩き出した。打った瞬間から約5〜6秒後、バットを高々と放り投げた。大谷がバット投げを披露するのは珍しくないが、画面から飛び出すほどの勢いはかなり珍しい一幕だった。

米ファンも大興奮のバットフリップには日本人も即座に反応した。「かっこよすぎんだろ」「今日のバットフリップはよく回ってた」「大谷さんのバットフリップいつもよりかなり高いw」「バットフリップ高ああああああああぁぁぁいい」「ここまでガチのバットフリップめずらしい！」「いつもより高く投げたね」「流石に鳥肌」と、“変化”に注目していた。

大谷は試合後のフィールドインタビューでカーショーについて言及し、「勝てたのでホッとしている。カーショーの記念の日に勝ちで終われたのはすごく大きい」と話していた。また球団を通じてもコメントを発表し、「私はこれまでずっと、あなたがいかにプロフェッショナルに取り組んできたかを尊敬してきました。その成功は、あなたの野球への献身と努力の真の証だと思います」などと思いを明かしていた。（Full-Count編集部）