¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¡¢º£·î10Æü¤Ë½Æ»¦¤µ¤ì¤¿À¯¼£³èÆ°²È¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤òµÙ»ß¤·¤¿ÊüÁ÷¶É¤Î·ÏÎó¶É¤Ë¡¢½ÆÃÆ¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢19Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Ë¤¢¤ëABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î·ÏÎó¶É¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3È¯¤Î½ÆÃÆ¤¬·â¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÊÝ¼é·Ï¤ÎÀ¯¼£³èÆ°²È¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬½Æ