ロバーツ監督が説明「彼を少しリセットさせる」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は19日（日本時間20日）、本拠地ジャイアンツ戦前の会見で、マイケル・コペック投手を故障者リスト（IL）に入れ、ウィル・クライン投手を登録すると発表した。コペックは18日（同19日）のジャイアンツ戦で2点リードの7回に登板も、2者連続四球でピンチを招いて降板していた。今季は右肩の負傷で出遅れ、7月には左膝の手術で離脱。復帰後は6試合