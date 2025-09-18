9月13日に開幕した「東京2025 世界陸上」。大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二（57）がTBS系の中継で“迷言”を連発し、ネットを賑わせている。まず織田の発言が注目を集めたのは、16日におこなわれた男子800m予選でのこと。日本代表の落合晃選手（19）が登場すると、織田は「800mで日本の男子選手が出場できてるだけでスゴい」と前置きした上で、「世界陸上って遅い人出てこられないですから」とコメントした。世