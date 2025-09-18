80年代に人気を博したドラマ『マイアミ・バイス』が、『F1（R）／エフワン』や『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・コシンスキー監督の手によって、2027年に帰って来ることが分かった。【動画】『F1（R）／エフワン』ブラッド・ピットらが“ドラマの魅力”を熱弁する特別映像解禁Varietyによると、ユニバーサルの元で作られる新作映画は、「80年代半ばのマイアミの魅惑と腐敗を追う」作品。「カルチャーに影響を与え、フ