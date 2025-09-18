【北京＝東慶一郎】中国の董軍（ドンジュン）国防相は１８日、北京で開催中の安全保障関連の国際会議「香山フォーラム」で演説した。中国中央テレビによると、台湾の統一に触れ、「我々は外部からのいかなる武力干渉も打ち砕く用意がある」と強調した。台湾有事の際の米軍の関与を強くけん制した形だ。董氏は、台湾の頼清徳（ライチンドォー）政権を念頭に「台湾の中国への返還は、戦後の国際秩序の重要な構成要素だ。台湾が中